taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Çöp toplayarak kalori yaktılar

İsveç’te ortaya çıkan ve koşarken çöpleri toplamayı amaçlayan plogging akımı ODTÜ'lü öğrenciler arasında da yayıldı.

İHA | 28.09.2019 - 16:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından Eymir Gölü’nde "Çöp Topla-Koş" etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte bir yandan koşarken bir yandan da çevre temizlendi.

Eymir Gölü’ne gelen Ankaralı spor ve doğaseverler sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılığını bir araya getiren etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMAK DA ÇOK ÖNEMLİ"

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yunus Eren Kalay, yaptığı açıklamada, “Burada hem koşuyoruz hem de çöp toplarken çok daha fazla kalori yakma imkanı var. Hem de aynı anda çevre bilincini oluşturuyoruz. Burada yediden yetmişe çevre bilincini aşılamak da çok önemli. Biz bunlara ODTÜ olarak devam edeceğiz” dedi.

Çöp toplayarak kalori yaktılar

Çöpleri temizleyerek hem doğaya katkıda bulunan hem de günlük egzersizlerini yapan katılımcılar ise çevre temizliğiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Çöp toplayarak kalori yaktılar

ODTÜ öğretim görevlileri, öğrencileri, mezunları ve Ankaralıların katıldığı etkinlikte, çöp toplamak içn gelen minikler de dikkat çekti. Etkinlikte 1 saat içinde en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ise ODTÜ logolu çevre dostu ürünler verildi.
Çöp toplayarak kalori yaktılar

Çöp toplayarak kalori yaktılar

Çöp toplayarak kalori yaktılar

Çöp toplayarak kalori yaktılar

Çöp toplayarak kalori yaktılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

283
Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

739
CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

601
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

107
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

104
İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

49
Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı faizleri düştü

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir