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Çöpe atılan 70 bin dolarını, izini takip ederek buldu

Konya'da iş insanı Eyüp Güçlüi bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atılınca çöplerin izini sürerek parasını kurtardı.

DHA | 15.12.2019 - 08:11..
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Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi.

70 BİN DOLARININ ÇÖPE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ

İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü.

DEDEKTİF GİBİ PARASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü’ye teslim edildi.

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu -1

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