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Çöpe atılan poşetten uyuşturucu ve para çıktı

Bursa’da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşeti ele geçirdi.

İHA | 04.03.2019 - 09:17..
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri, S.B.(19) ve Ü.K.’nün (17) çöp kutusundan bir poşet almaya çalıştığını fark etti. Durumdan şüphelenen bekçiler, genç çifte yaklaştı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda para olduğu fark edildi. Şahısları muhafaza altına alan bekçiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çöpe atılan poşetten uyuşturucu ve para çıktı

Olay yerinde yapılan ilk sorgusunda, poşetin kendisine ait olmadığını söyleyen S.B. ve 17 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde poşette, yaklaşık 60 bin lira değerinde 250 gram metanfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 196 lira ve 200 dolar olduğu anlaşıldı. Genç çift sorgulanmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Çöpe atılan poşetten uyuşturucu ve para çıktı

Çöpe atılan poşetten uyuşturucu ve para çıktı

Çöpe atılan poşetten uyuşturucu ve para çıktı

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