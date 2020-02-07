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Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti

Edirne’de yeni doğum yapan 14 yaşındaki kız bebeğini çöpe bıraktı. Bebek mahalle sakinleri tarafından donmaktan son anda kurtarıldı.

İHA | 07.02.2020 - 03:40..
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Edirne’nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde Yuvam Evleri yakınında, 14 yaşındaki A.A. doğum yapıp bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

BEBEĞİ ÇÖPE ATTI

A.A., korkarak bebeği evinin bir üst sokağında bulunan bir çöp kutusuna attı. Evinin önündeki çöp kutusuna market çantasıyla bir şey atıldığını görenler ilk önce ölü kedi ya da köpek atıldığını sandıkları çöp kutusunun yanına gidince durumu fark etti.

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti

MAHALLE SAKİNİ KURTARDI

Çöp kutusundan gelen ağlama seslerini duyan Nebahat Gümüş isimli mahalle sakini, çöpe atılan bebeği evine alıp ölümden kurtardı. Göbek bağı henüz kesilmiş bebek 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek bir kuvöz içerisinde tedavi altına alındı.

BEBEĞİN ANNESİ BULUNDU

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek bölgede inceleme başlatan Keşan İlçe Emniyeti ekipleri bebeğin annesini buldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti

"ÖLÜ KEDİ YA DA KÖPEK ATTILAR SANDIK"

Minik bebeği donarak ölmekten son anda kurtaran Nebahat Gümüş, “Aşağıdan pembe eşofmanlı biri geldi attı çöp kutusuna poşeti ve gitti. Kızımla fark ettik. Çöpe ölü kedi ya da köpek attılar sandık ama geldim çöp kutusunun yanına baktım, ağlıyor. Baktım yüzüstü atmışlar, aldım onu çöpün içinden göbeğini de kesmişler. Polar battaniyeye sarıp market çantasının içine koymuşlar. İçeri girdim polisi ve ambulansı aradık. İçeri götürüp yüzüne baktım çok güzel bir kız çocuğu. Polislerle beraber bekledik, sonra ambulansla beraber aldılar çocuğu annesini de alıp gittiler. Çok üzüldüm. Ben olmasam soğuktan bir iki saate ölecekti” dedi.

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği mahalle sakinleri farketti

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