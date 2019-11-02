taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Çöpteki Atatürk portrelerine sahip çıkan çocuklar

Çöpe atılan çerçeveli 6 adet Atatürk fotoğrafına çocuklar sahip çıktı.

DHA | 02.11.2019 - 18:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmit’in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu’nda 5 küçük çocuğun ellerinde çerçeveli 6 Atatürk fotoğrafı ile yürüdüklerini gören Şevkiye Yalın, meraklanıp, onların peşinden gitti.

ÇÖPE ATANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Şevkiye Yalın, çocukların fotoğrafları çöpte bulduklarını söylemesi üzerine cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeye başladı. Küçük çocukları fotoğrafları teslim etmeleri için bölgedeki polis merkezine götüren Yalın, Atatürk fotoğraflarını çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUKLAR SAHİP ÇIKMIŞ POSTERLERE"

Bir bankta dinlendiği sırada çocukları gördüğünü söyleyen Şevkiye Yalın, “İzmit yürüyüş yolunda dinlenirken bir baktım ki, 5 tane çocuk ellerinde çerçeveli 6 tane Atatürk posteriyle gidiyorlar. Dikkatimi çekti ve arkalarından gittim. Onları otururken buldum. Sorduğumda, tren garının o tarafta çöpe atılmış vaziyette bulduklarını söylediler. Çocuklar sahip çıkmış posterlere. Ondan sonra çocukları alıp karakola götürdüm. Karakolda gerekli işlemi yaptılar. Tutanak tuttular. Ben de şikayetçi oldum" dedi.

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı -4

"O ÇOCUKLARI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Çocukları kutlayan Yalın, "Bu şekilde Atatürk’ü zedeleyici bir harekette bulunulması çok içime dokundu. O çocukları gönülden kutluyorum. O çocuklar benim için kahramandır. Atatürk’e sahip çıkmışlar. Ben de sahip çıkarak gerekli mercilere bildirdim. Adalet ile inşallah bunu yapanlar da bulunacak. Buna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bizim Atamıza vefamız bu. Biz annemizin, babamızın resimlerini çöpe atabilir miyiz? Atamayız. Eski de olsa bir kenarda tutarız. Yasalarımız da bunu emrediyor. Atatürk’ü koruma yasası bunu emrediyor" diye konuştu.

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı -1

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı -2

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı -3



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

532
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

322
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

429
Mecliste sandalye dağılımı değişti

Mecliste sandalye dağılımı değişti

63
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

22
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

242
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir