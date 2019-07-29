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Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Zonguldak’ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA | 29.07.2019 - 15:09..
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Zonguldak'ın İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak’ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi.

KÜÇÜK PARÇALARA AYIRARAK GÜVERCİNLERE ATTI

Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi İZLE

GÖRENLERİN TAKTİRİNİ KAZANDI

Görüntülerde, çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.

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