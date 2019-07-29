Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Zonguldak’ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Yunan sahip çıktı

Bugüne kadar Türk lezzetleri başta olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin taklitçisi olan Yunanistan, bu kez Johnson için "Hemşehrimizdir" dedi.