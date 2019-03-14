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Çöpün önündeki tabut panik yaptırdı

Aydın’da uzun yılladır kullanılan bir tabut eskimeye yüz tutunca çöpe atıldı. Öylece çöpün yanında duran tabut yanından geçenleri korkuttu.

İHA | 14.03.2019 - 09:41..
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Bozdoğan'da ölenleri mezara taşıyan ve çöpün yanına atılan tabut, yoldan gelip geçenleri ve çöp bidonlarını kullanan çevre sakinlerin telaşlandırdı.

SOKAK ORTASINDA TABUT GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Çöp konteynerine sığmadığı için çöp konteynerlerinin önüne bırakılan tabut herkesi panikletti. Yoldan gelip geçenlerin yanı sıra çevre sakinlerini ürküten garip manzara objektiflere yansıdı.

Çöpün önündeki tabut panik yaptırdı

TABUTU KALDIRDILAR

Tabutun içinin boş olduğu, eskidiği için çöpe atıldığı öğrenilirken, gerek sağlık açısından gerekse insanları korkutmasından dolayı eskiyen tabutların çöpe atılarak değil usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Çöpteki tabut bir süre sonra usulüne uygun şekilde imha edilmek üzere sokaktan kaldırıldı.


Çöpün önündeki tabut panik yaptırdı

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