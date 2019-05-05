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Çorapları birbirine bağlayıp intihar etti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Ş. (62), birbirine bağladığı çoraplarla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

DHA | 05.05.2019 - 05:30..
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Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Ş.(62), oturduğu evin alt katındaki boş daireye indi. Babasını evde bulamayan H.Ş., durumdan şüphelenerek aramaya başladı.

Çorapları birbirine bağlayıp intihar etti

BABASINI KENDİNİ ASMIŞ HALDE BULDU

Alt kata inen H.Ş. babasını birbirine bağlanmış çoraplarla tavana asılı halde buldu. H.Ş.'nin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ş.'nin öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Ali Ş.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorapları birbirine bağlayıp intihar etti

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