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Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıkarken, Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan Ejderha Tavuğu da ilgi gördü.

İHA | 07.12.2019 - 06:34..
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Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen çok büyük olan ayaklarından afrodizyak etkisi olması nedeniyle çorba yapılarak çok yüksek fiyatlara alıcı bulan ejderha tavuğu mezatın en ilgi çeken hayvanı oldu.

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

"AYAKLARI ÇOK KIYMETLİ"

Tavuğun Muğlalı üreticisi Ergün Karaca, “Ben Dong Tao tavuk yetiştiriyorum. Bunun ana vatanı Vietnam. Bunun yumurtalarını 3 yıl önce Vietnam’dan getirdim. Ayaklarının şekli nedeniyle ejderha soyundan geldiği söylenmektedir. Bu, Vietnam yağmur ormanlarında yetişen bir hayvan. Ayaklarından dolayı da soyu tükenmek üzere. Uzak doğudaki krallar ve yöneticiler bu tavuğun yenmesini yasaklamışlar. Çünkü bu ayakları çok kıymetli. Çünkü ayak paça çorbası yaparak içiyorlar. Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile bin dolara alıcı buluyor. Ben en son Şanghay’da 350 dolara satıldığını gördüm. Türkiye’de de biz bunu yetiştiriyoruz. Birkaç arkadaşta da var. Bunun kırmızı ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Benim hedefim ise Blue rengini elde etmek. İnşallah bunu da başaracağım Buraya da mezatı yapan arkadaşıma destek olmak ve tavuğu tanıtmak amacıyla geldim” dedi.

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

TAKIMI BEŞ BİN DOLARA SATILDI

Sadece yurt dışı pazarı olduğunu ifade eden Karaca, “Yurt dışı pazarı olarak İran’a 2 tavuk, bir horoz şeklinde olan takımı beş bin dolara sattım” dedi.

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIMCI VAR"

Mezat salonunun işletmecisi Tufan Akyol da, Yatağan’da sezonun ilk süs tavukları ve güvercin mezatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bundan böyle sezon boyunca her ay mezatlarımız düzenli olarak yapılacak. Mezatlarımıza sadece bölgemizden değil Türkiye’nin dört bir yanından katılımcı gelmektedir. Bu mezatlar bir anlamda Yatağan ve Muğla turizmimize de katkı sağlamaktadır” dedi.

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

EGE BÖLGESİNİN İLK TAVUK VE GÜVERCİN MEZATI

Mezatı sunan yetiştirici Mehmet Hekim ise “Ege Bölgesi’nin ilk süs tavukları ve güvercinleri mezatını gerçekleştirdik. Hobidaşlarımızı bir araya getirerek hem ırkların tanıtımını hem de eksiklerinin, fazlalıklarının aktarılmasını sağlamaktayız. Bugün Ege’nin dört bir yanından dostlarımızla birlikte her cinsten tavuk, güvercin çeşitleri görücüye çıktı. Özellikle Nazilli Dernek Başkanımız Murat Şimşek’in desteği bu etkinliklerde çok büyük oluyor. Alanın ve satanın memnun kaldığı mezatlarımız her hafta standart ve her ay da özel mezatlar olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar -1

Çorbası 350 dolar olan Ejderha Tavuğu

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