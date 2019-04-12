taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.75065
Euro
6.5123
Altın
1292.21
Borsa
95832.64
Gram Altın
238.397

Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Çorlu'da narkotik ekipleri, yaptıkları operasyonda gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tanımlanan sokak satıcılarını hazırlık halinde suçüstü yakaladı.

İHA | 12.04.2019 - 17:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Hıdırağa Mahallesi’nde tespit edilen bir adreste uyuşturucu madde fişeklemesi yapıldığı bilgisi alınması üzerine alınan arama kararına istinaden ikamette arama yaptı.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yapılan arama neticesinde 81 adet satışa hazır halde fişeklenmiş bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 33 adet satışa hazır fişeklenmiş halde kokain maddesi, peçeteye sarılı halde bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde yaptıkları aramada, bir adet tabanca, bu tabancaya ait mermiler, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL para ele geçirdi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında A.E.Z, A.G. ve H.A. adlı 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.


Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

576
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

818
Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

489
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

1204
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

499
Müzelerdeki fahiş fiyatlar

Müzelerdeki fahiş fiyatlar

298
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir