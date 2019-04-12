Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Hıdırağa Mahallesi’nde tespit edilen bir adreste uyuşturucu madde fişeklemesi yapıldığı bilgisi alınması üzerine alınan arama kararına istinaden ikamette arama yaptı.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yapılan arama neticesinde 81 adet satışa hazır halde fişeklenmiş bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 33 adet satışa hazır fişeklenmiş halde kokain maddesi, peçeteye sarılı halde bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde yaptıkları aramada, bir adet tabanca, bu tabancaya ait mermiler, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL para ele geçirdi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında A.E.Z, A.G. ve H.A. adlı 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.



