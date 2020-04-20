Çorlu'da korona testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek muayene oldu.
Yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan M.K., karantinaya girmek istemediği için hastaneden kaçtı.
KARANTİNADAN KAÇTI, PARKTA YAKALANDI
Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis ekipleri, M.K.’yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı.
M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.
YENİDEN HASTANEDEN KAÇTI, PİŞMAN OLDU
M.K. isimli şahsın geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçması sonucu, polis ekipleri arama çalışması başlattı.
Pişmanlık duyan M.K., kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurup, tedavi olmak istediğini belirtti.
Şahıs, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı.