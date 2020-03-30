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Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden seyahat etmek isteyenler, izin belgesi alabilmek için otogardaki zabıta noktasında kuyruk oluşturdu.

DHA |
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Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu

 

Şehirler arası yolculuk için koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belge almak isteyenler, otogara gitti.

Zabıta noktasında kurulun toplanmasını bekleyenler, kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi.

Grup içinden birinin, "Sosyal mesafe kuralına uyalım" diye bağırmasıyla kalabalık, mesafeli durmaya başladı.

Belge düzenlenmesinin başlamasıyla grup, aradaki mesafeyi korumayınca yetkililer tarafından sık sık uyarıldı.

İzin belgesi almak için gelenlerin doldurdukları belgeler kurul tarafından incelenirken, ateş ölçümleri de yapıldı.

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -2

"İŞ YERİ KAPANDI KALACAK YERİMİZ YOK"

Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için otogara belge almaya gelen Abdullah Dağcı, "İş yerimiz kapandı. Kalacak yerimiz yok, onun için memlekete gideceğim" dedi.

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -3

ŞARTLARI SAĞLAYAN BELGEYİ ALIYOR

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ise "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde yola gidecek olan vatandaşlarımıza şartları tuttuğu takdirde belgeleri kurulumuz tarafından verilmektedir. Bununla birlikte ilçemizde bulunan parklar, piknik alanları da bu tedbirler kapsamında kapatılmıştır" diye konuştu.

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -1

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -4

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -5

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -6

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -7

Çorlu'da seyahat izin belgesi kuyruğu; mesafeye uymadılar -8

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