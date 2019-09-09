Çorlu'da üç katlı binada yangın

Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında, yangın çıktı. Kat sahibi H.E.’nin ikamet ettiği daireden çıkan dumanları görenler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

BİNA İÇİNDEN VE DIŞINDAN MÜDAHALE

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina dışından müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Daireye balkondan giren ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.