taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7357
Euro
6.3333
Altın
1509.51
Borsa
100433.17
Gram Altın
278.247

Çorlu'da üç katlı binada yangın

Üç katlı binanın ikinci katında alev alev yanan daire, kullanılamaz hale geldi.

İHA | 09.09.2019 - 11:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında, yangın çıktı. Kat sahibi H.E.’nin ikamet ettiği daireden çıkan dumanları görenler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

BİNA İÇİNDEN VE DIŞINDAN MÜDAHALE

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina dışından müdahalede bulundu.

Çorlu'da üç katlı binada yangın

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Daireye balkondan giren ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çorlu'da üç katlı binada yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

173
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

544
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

343
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

148
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

27
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

26
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir