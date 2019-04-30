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Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Çorlu'da, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 30.04.2019 - 19:09..
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü görevlileri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde bir miktar satışa hazır halde skunk ve eroin maddesi ile uyuşturucu nitelikli hap ve bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

BİN 340 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Operasyon kapsamında bir ticari taksi sürücüsüne bin 340 TL idari para cezası tatbik eden polis ekipleri, aracı trafikten men etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, uygulamada biri yaşı küçük toplam 9 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin, 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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