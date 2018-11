Cornell metodu nedir

Üniversitelerde, konferanslarda anlatınları not almanız gerekiyor, ancak anlatıcı oldukça hızlı gidiyor. Konunun bir kısmını not aldınız fakat bir diğer kısmını da kaçırdınız. Sonuç: Yarım yamalak hazırlanan, başı, sonu belli olmayan bir not.

Peki bu not almayı bilgileri kaçırmadan nasıl yapacağız?

CORNELL METODU NEDİR

İşte burada devreye Cornell metodu giriyor. Walter Pauk tarafından geliştirilen Cornell metodu, bir türlü hızına yetişemediğiniz anlatıcıyı yakalayarak etkili biçimde not tutmayı sağlıyor.

Cornell metodunda önemli noktaları bir ahenk içerisinde tutarak yeniden geri dönüp kontrol edilebildiğinde kalıcılığı artırmak ve kavamlar arasındaki anlam bütünlüğünü kurmaz üzere kullanılır.

NASIL UYGULANIR

Bir çizelge üzerinde uygulanan Cornell metodunda sayfa ikiye bölünür. Sağ tarafa bir kısım ile anahtar kelimeler, sorular yazılır, sol sütunda ise özel bilgilerin yazıldığı satırlar bulunur. Bu yöntemde bir not defterine özellikle ihtiyaç olunmadığı gibi basit bir müsvedde kağıdını Cornell metoduna göre dizayn ederek not defreti haline getirebilirsiniz.

Cornell metodunun uygulandığı bir kağıt aşağıdaki görselde bulunmaktadır.