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Çorum, fidan dikmede Guinness Rekorlar kitabında

Endonezya'ya ait olan 1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla kırıldı.

DHA | 12.11.2019 - 09:09..
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Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde, 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

Çorum, fidan dikmede Guinness Rekorlar kitabında ViDEO

DİKİLEN FİDAN SAYISINI BAKAN AÇIKLAYACAK

Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.

Çorum, fidan dikmede Guinness Rekorlar kitabında

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