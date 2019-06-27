Çorum'da 1 kişi gölette boğuldu

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde boğulma olayı meydana geldi.

Yüzme bilmeyen Hüseyin Esen ve arkadaşı Serkan Koral sulama göletine girdi. Suda çırpınmaya başlayan Hüseyin Esen kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Serkan Koral ise gözden kayboldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hüseyin Esen'in ihbarı üzerine köye gelen AFAD sualtı dalgıç ekibi, yapılan çalışma sonucunda Serkan Koral’ın cansız bedenine ulaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Koral’ın cansız bedeni otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





