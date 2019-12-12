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Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Osmancık ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler için yetkililer hastaneye gelerek bilgi aldı.

İHA | 12.12.2019 - 10:35..
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

YETKİLİLER HASTANEYE GELEREK BİLGİ ALDI

Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi'nin, Osmancık Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve Milli Eğitim müdür yardımcıları da, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu ViDEO

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu


Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu


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