Çorum'da 11 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskilip'te yaşayan M.B.'nin elinde. yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve toplu şekilde satacağı bilgisine ulaştı.

ÇUVALLARIN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

İskilip-Tosya karayolu üzerinde, M.B.'nin kullandığı otomobil ile onları takip eden bir aracı durduran ekipler, M.B. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelileri bekleyen emekli astsubay A.D.'nin, yakınlardaki ormanlık alanda gizlendiğini tespit eden polis, A.D.'yi de iki çuval içindeki toplam 10 kilogram esrarla birlikte yakaladı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Y.C.A. ile H.B. de ekipler tarafından Çorum ve İskilip'te gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da, 1 kilo 231 gram esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 715 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.