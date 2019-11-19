Çorum'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahitin içinden, pişmiş parfüm şişesi ve iskelet parçaları çıktı.

Parçaları bulan belediye çalışanları, Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Alınan bilgi üzerine kazı alanına gelen uzmanlar, lahit üzerinde inceleme yaptı.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ MUHAFAZA ALTINA ALDI

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, il merkezinde yapılan bir yol çalışması sırasında mezarın ortaya çıktığını söyledi. Müzeye haber verilmesinin ardından uzmanların yaptığı inceleme sonucu bulunan mezarın Roma dönemine ait bir lahitin ortaya çıktığını dile getiren Şengül, “Titizlikle yapılan incelemeler sonunda ilk buluntular Roma dönemi M.S. 2. yüzyıla ait lahit mezar içerisinde bulunan iskeletin yaşlı bir kadına ait olduğunu gösteriyor. Kemikler incelenmek üzere Antropoloji bölümüne teslim edildi. Mezarın içerisinde özellikle ayak bölgesinde cam parçalar ele geçirildi. Bu Roma dönemine ait mezar buluntularından bir tanesine işaret ediyor. Mezarın dışında etraftaki toprak temizlenirken pişmiş toprak kabı ve cam şişe parçaları ile koku kabı parçaları bulundu. Bulunan parçalar Müze Müdürlüğünde muhafaza altına alındı.” dedi.

''DÜZENLİ OLMAYAN MEZARLIK ALANI''

Daha önce yaptıkları incelemelerde şu anki buluntunun 100-150 metre aşağısında yine toprak mezar bulunduğunu kaydeden Şengül, “Bu bölgede Roma dönemine ait düzenli olmayan bir mezarlık olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar ön inceleme. Yerinde yapılacak bilimsel çalışma sonrasında buranın net olarak ne olduğuna dair ipucu verebilir. Uzmanlarımız burayla ilgili hazırladıkları raporu bakanlığa sunacaklar. Daha sonra buranın sit alanı olup korunmasını sağlayacaklar.” diye konuştu.



