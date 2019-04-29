taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9518
Euro
6.6541
Altın
1278.51
Borsa
94535.1
Gram Altın
244.672

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra otomobillerden biri yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA | 29.04.2019 - 19:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çorum'da Elvan Gazel yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Dündür yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Elvan Gazel'in otomobili yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı.

Kazada, otomobilin çarptığı Ahmet Davulcu (74), Mustafa Bozok (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüleri gözaltına alındı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Çorum'da 2 otomobil çarpıştı


Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

137
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

310
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

82
Raci Tetik'in cenazesinde protesto

Raci Tetik'in cenazesinde protesto

160
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

490
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir