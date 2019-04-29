Çorum'da 2 otomobil çarpıştı

Çorum'da Elvan Gazel yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Dündür yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Elvan Gazel'in otomobili yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı.

Kazada, otomobilin çarptığı Ahmet Davulcu (74), Mustafa Bozok (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüleri gözaltına alındı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



































