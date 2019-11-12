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Çorum'da 5'inci kattan atlayan kız ağır yaralandı

Beşinci kattaki evinin penceresinden kendini atan Hanife S., hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DHA | 12.11.2019 - 17:52..
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Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Hanife S., dün akşam odasının penceresine çıktı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bu sırada odaya giren annesi Ayten S.’yi gören genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Evin bahçesindeki tentenin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum'da 5'inci kattan atlayan kız ağır yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan genç kızın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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