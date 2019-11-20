Çorum'da açık kamyon kapağı kazaya neden oldu

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde İsmail Ü. yönetimindeki kamyonetin kasasının arka bölümdeki ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı.
Açılan kapak o sırada yol kenarında yürüyen Muhsin Bal’ın kafasına çarptı.
Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı VİDEO
YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI
Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Bal’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı yaşlı adam sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kamyonet sürücüsü İsmail Ü. yaşanan olaydan sonra karakola giderek polise teslim olurken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.