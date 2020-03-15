taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı. 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 15.03.2020 - 02:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde Irak uyruklu 3 kişi, balık tutmak istedi.

Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA MAHSUR KALDILAR

Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

3 SAATLİK UĞRAŞLA KURTARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da zabıtanın mangal denetimi başladı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun sahillerde mangal ve nargilenin yasaklanacağı yönündeki açıklamasının ardından, bugün denetimler başladı.
Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı
İstanbul'da sokak ortasında iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.
İtalya'nın ardından İspanya da karantinada
İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantina altına alındığı, resmen açıklandı.
Çorum'da otomobil kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kayınvalide öldü, gelini ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
684
Zeki Murat Göle: Büyük utanç duyuyorum
Zeki Murat Göle: Büyük utanç duyuyorum
57
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
0
Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı
Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir