Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

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Mustafa Cengiz: Bir basketbolcumuz ateşlendi, virüs yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki bir oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirimde bulduklarını söyledi.