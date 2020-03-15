Çorum'da adacıkta mahsur kalanlar kurtarıldı

Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde Irak uyruklu 3 kişi, balık tutmak istedi.
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA MAHSUR KALDILAR
Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.
3 SAATLİK UĞRAŞLA KURTARILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.