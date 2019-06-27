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Çorum’da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA | 27.06.2019 - 02:45..
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Çorum’da alacak meselesi kavga çıkardı.

Oto alım satımı yaptıkları öğrenilen E.Ç. ve E.A. alacakları olduğu iddia edilen İ.C. ile Küçük Sanayi Sitesi 67. Sokak’ta buluştu.

Şüpheliler arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddialara göre, E.Ç. aracından aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.A., İ.C., G.T., İ.C. ile o sırada dükkanın önünde çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan V.A. adlı esnaf yaralandı. Olayın ardından E.C. ve E.A. araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların kendilerine ateş açtığını iddia ettikleri otomobille kaçtığını belirtmesi üzerine polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu E.Ç. ile E.A. Ankara yolu üzerinde polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaralı olduğu öğrenilen E.A. olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çorum’da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

Çorum’da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

Çorum’da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

Çorum’da alacak verecek kavgası: 5 yaralı

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