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Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Asker uğurlaması gecesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

İHA | 22.04.2019 - 02:28..
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Çorum’da bir sokakta düzenlenen asker uğurlama gecesinde çıkan tartışmada A.Ç.  adlı şahıs tabancayla vuruldu. İddialara göre, vurulduktan sonra aracına binerek hastaneye giden yaralı şahıs, yol üzerinde 4 ayrı araç ile İ.A adlı bir yayaya çarptı.

ZİNCİRLEME KAZALAR GELDİ

Daha sonra aracıyla Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesine gelen A.Ç. panikle aracını durduramayarak hastanenin acil servis girişindeki kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis kapısındaki cam kırıldı. Olay üzerine hastane ve asker gecesinin yapıldığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Asker gecesinde yaralanan A.Ç ile diğer şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

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