Çorum'da bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Çorum'un Karakeçili Mahallesi'nde, bir otoparkta İ.B ve A.U, M.B.K ile A.A arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YARALADIĞI ŞAHSI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, A.U, M.B.K ile A.A'yı üzerinde bulunan bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralılardan birisini otomobiliyle hastaneye götürdüğü öğrenilen İ.B daha sonra firar etti.

DURUMU AĞIR OLAN İKİ YARALI AMELİYATA ALINDI

Diğer iki yaralı ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.