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Çorum'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bir kahvehaneye sığındı.

İHA | 06.01.2020 - 23:37..
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Çorum'un Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde akşam saatlerinde, evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Ferhat S., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KAHVEHANEYE SIĞINDI

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, evine 20 metre uzaklıktaki kahvehaneye sığınarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Çorum'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletli ve maskeli olduğu iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Çorum'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

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