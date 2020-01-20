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Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

Çorum’da bir parkta tüfekle vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 20.01.2020 - 01:30..
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Sokak'ta bulunan bir parkta F.K (20) ile C.D. (23) tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., yanında bulunan tüfekle F.K’ya ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan F.K., olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli C.D ise kaçtı.

Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

POLİSLER 6 TÜFEK KAPSÜLÜ BULDU

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi arayarak haber verdi. İhbar zerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda kullanılan tüfeğin parkın yan tarafında bulunan boş araziye atıldığı görülürken polis ekiplerinin yaptığı incelemede parkta 6 tüfek kapsülü bulundu. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

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