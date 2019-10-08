taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8319
Euro
6.3883
Altın
1502.21
Borsa
101859.28
Gram Altın
281.715
Bitcoin
47690.15

Çorum'da bir teknisyen öldü

Bir elektrik teknisyeni, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 08.10.2019 - 18:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı’nda acı bir kaza meydana geldi.

Öğle saatlerinde Recep Tanrıkol (53) isimli teknisyen apartmana yapılan ek katın asansörünü yapmaya başladı. Teknisyenin tamir ettiği asansör, bir anda üzerine düştü.

İTFAİYE BOŞLUKTAN ÇIKARDI

Apartman sakinleri olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Tanrıkol’u asansör boşluğundan çıkardı.

Olay yerine gelen Tanrıkol’un yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri Tanrıkol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Tanrıkol’un cenazesi daha sonra otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başkan yardımcıları ile birlikte olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yetkililerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Çorum'da bir teknisyen öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

396
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

194
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

284
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

150
İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

130
Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

531
FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir