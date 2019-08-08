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Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler

İki kardeş, "Erdoğan Amerika’ya kafa tutarak S-400’leri Türkiye’ye getirdi. Bizim boğamız da bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk" dedi.

İHA | 08.08.2019 - 11:05..
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Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1,5 ton ağırlığında olan simental cinsli 'S-400' isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı.

"CİVARDAKİ EN BABAYİĞİT BOĞA"

Yaklaşık 3 senedir S-400’e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 20 bin TL olarak belirledi. Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan, boğasına, bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.

Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler ViDEO

"HERKESE KAFA TUTUYOR BU YÜZDEN İSMİNİ S-400 KOYDUK"

Keyvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’ya kafa tutarak S-400’leri Türkiye’ye getirdi. Bizim boğamız da bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk." diyen İbrahim Keyvan ise, boğasını fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyerek, boğanın son derece sağlıklı olduğunu ifade etti.

20 bin TL istenilen S-400 isimli boğa, hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye Akçay Mahallesi Muhtarı Fehmi Vargeloğlu’na satıldı.

Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler

Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler

Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler

Çorum'da kurbanlık boğaya S-400 adını verdiler

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