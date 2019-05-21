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Çorum'da çaldıkları otomobille kaçan 2 kişi yakalandı

Çorum’da çaldıkları otomobille kaçan biri cezaevi firarisi 2 şüpheli, polisle film gibi bir kovalamaca yaşadı. Şüpheliler kovalamaca sonunda kıskıvrak yakayı ele verdiler.

İHA | 21.05.2019 - 15:18..
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Cezaevi firarisi Emre Y. ve arama kaydı bulunan Emre S., iddialara göre darp ettikleri Osman T.’nin aracını silah zoruyla kaçırdı. Bunun üzerine polisi araç sahibi otomobilinin çalındığını belirterek yardım istedi. Zanlıların yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çorum'da çaldıkları otomobille kaçan 2 kişi yakalandı


EN SON MOTOSİKLETE ÇARPTI

Çalınan otonun Osmancık Caddesi üzerinde görülmesi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında 4 ayrı keza daha meydana geldi.
Çalıştın otomobille kaçan Emre Y. yönetimindeki otomobil Çorum-Ankara karayolu üzerinde önce 2 otomobil, sonra bir tır en sonunda ise bir motosiklete çarptı.

Kazanın ardından ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da çaldıkları otomobille kaçan 2 kişi yakalandı


3 TEKER ÜZERİNDE GİTTİ

Öte yandan yaşanan kazalar nedeniyle çalıntı otomobilin lastiklerinden bir tanesi yerinden koptu. Buna aldırmayan zanlılar araçla Çorum-Ankara karayolunda ters yönde polisten kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren film gibi kovalamacanın ardından zanlıları TOKİ Konutları yakınlarında kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada bir adet pompalı tüfekle sahte çek ve senetler çıktı. Zanlıların yakalanmasının ardından araç sahibi olay yerine gelerek otomobilini inceledi.

Çorum'da çaldıkları otomobille kaçan 2 kişi yakalandı

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