taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2448
Euro
6.9144
Altın
1598.45
Borsa
105993.65
Gram Altın
320.173
Bitcoin
53751.5

Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Çorum'da operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 02.03.2020 - 03:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere ise el konulmuştu.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorguları tamamlanan DEAŞ üyesi zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlılar Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de polis ve jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsunlular İdlib şehitlerini unutmadı
Esad rejiminin saldırısı sonrası şehit olan 34 askerimiz için Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri yapılıyor.
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına Sinan Yayla getirildi
Esad rejimine karşı İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi.
Sosyal medya, göçmen kaçakçısını konuşuyor
Mültecileri yurt dışına kaçıran insan kaçakçısı Özcan Karlı'nın, sosyal medyada işlerini titizlikle bitirdiğine dair fotoğrafları ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
536
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
292
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
5
Kocaeli’de bir oto galeride silahlı çatışma yaşandı
Kocaeli’de bir oto galeride silahlı çatışma yaşandı
1
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü
0
Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
1
Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir