Çorum'da dilencilerin üzerinden ses sistemi çıktı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

ÜZERLERİNDEN SES SİSTEMİ ÇIKTI

Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 TL ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı. Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

153'ER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Konya'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi, il sınırına bırakıldı.