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Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu emekli polis memuru Mustafa B. (68), kuyu içerisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA | 05.10.2019 - 17:28..
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Çorum'un Bahabey Mesire Alanı'nda koku üzerine boş kuyu içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

33 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 33 gündür kayıp olarak aranan emekli polis memuru Mustafa B.’ye ait olduğu belirtildi.

Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa B.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa B.'nin beylik tabancasıyla intihar etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

Çorum'da emekli polis, başından vurulmuş halde bulundu

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