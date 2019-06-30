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Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü.

İHA | 30.06.2019 - 15:01..
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Zonguldak'ta yaşayan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a gelerek buraya yerleşti.

Selim Ş. de eşiyle konuşmak için bugün kente geldi. Parkta buluşan çift konuşurken, iddiaya göre Selim Ş., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrultup ateşledi.

Selim Ş., başından vurduğu eşini sürükleyerek otomobile koyduktan sonra direksiyona geçip, hızla bölgeden uzaklaştı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ ARABANIN ÖN KOLTUĞUNA BIRAKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi'nde trafik ekiplerince durduruldu. Aracın ön koltuğunda bulunan Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş., gözaltına alındı.

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

KALABALIK GÜÇLÜKLE DAĞITILDI

Olay yerine toplanan kalabalığı polis ekipleri güçlükle dağıtırken, yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

Çorum'da eşini öldürüp arabaya bıraktı

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