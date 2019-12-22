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Çorum'da evini kamyonla taşıdı

Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

DHA | 22.12.2019 - 17:47..
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Çorum Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkına döndü.

Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.

1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI

Ayrıca, ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini anımsattı.

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı -1

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı -2

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı -3

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı -4

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