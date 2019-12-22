Çorum'da evini kamyonla taşıdı

Hong Konglu göstericiler, Uygur Türkleri için yaptığı barışçıl eylemde, güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldı.

Mega kentte en yüksek aidat, metrekare başına 29 lira ile Beşiktaş’ta talep ediliyor.

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Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı

Antalya'da aynı gün içerisinde görünen köpek balığı ve fokun su üzerindeki halleri, hem balıkçıların hem de turistlerin dikkatini çekti.