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Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı

Fırtına, şehrin muhtelif bölgelerinde elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

İHA | 06.10.2019 - 18:05..
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Çorum’da sağanak yağış esnasında etkili olan fırtına, elektrik şebekesinin yeraltına alınmadığı bölgelerde elektrik telleri zarar gördü.

Kopan elektrik tellerini nedeniyle çevrede oturan vatandaşların korku ve panik yaşarken olayden hemen sonra harekete geçen YEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattılar.

EKİPLER DÜZELTTİ

Kale mahallesi, Şeyh Eyüp sokakta fırtınanın koparttı elektrik telleri evlerin çatıları ile sokaklara düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik tebdibiri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri ise bölgenin elektriklerini keserek onarım çalışması başlattı. Kısa sürede kopan telleri toplayan ekipler yerine yeniden elektrik şebekesi döşeyerek bölge’ye tekrar elektrik verdiler.

Meydana gelen olayda her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı

Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı

Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı

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