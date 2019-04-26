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Çorum'da hamile yengesini bıçaklayan sanığa 19 yıl hapis

2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı 1,5 aylık hamile yengesini bıçaklayan sanık, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 15:30..
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17 Nisan 2017'de tarihinde meydana gelen olayda, Van’da Ayhan D. ile evlenen Bahar D., bir süre sonra eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle memleketi Çorum’a gelerek annesi Züleyha S. ile yaşamaya başladı.

HAMİLE YENGESİNİ BIÇAKLAMIŞTI

1,5 aylık hamile olan Bahar D., eşine boşanma davası açmaya hazırlanırken, kayınbiraderi Erhan Durmaz ile yolda karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Erhan Durmaz, genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bahar D., bebeğini kaybetti. Bahar D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çorum'da hamile yengesini bıçaklayan sanığa 19 yıl hapis

KAÇARKEN OTOBÜSTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan Erhan Durmaz, bindiği otobüsle Ankara’ya giderken Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Durmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BAŞKASINA KAÇMASAYDI"

Karar duruşmasında son sözleri sorulan Erhan Durmaz, mahkeme başkanına, "Başkasına kaçmasaydı, ben de bu suçu işlemezdim. Gururuma, onuruma dokundu hâkim bey” ifadesinde bulundu.

Çorum'da hamile yengesini bıçaklayan sanığa 19 yıl hapis

MAHKEME 19 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Durmaz'ın, 'tasarlayarak, töre saikiyle, gebe olduğu bilinen kadını öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına hükmetti.

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