Çorum'da hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu oldu

Çorum'un Osmancık ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler ve öğretmenler, doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksitten etkilendi.

100 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Öğretmenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Karbonmonoksitten etkilenen 103 öğrenciden 100'ü de hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

DURUMLARI İYİ

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen 3 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİ VE YURT GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ ALINIYOR

Öte yandan olayda ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çorum Valiliği'nce açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca başlatılan çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, gazdan etkilenen öğrenciler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruyor.