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Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

Çorum’da etkili olan yağışlı hava nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları iki evin çatısına düştü. Olay maddi hasara sebep oldu.

İHA | 24.12.2019 - 23:21..
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Çorum'un İskilip ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi.

2 EVE KAYALAR DÜŞTÜ

Yağışlar nedeniyle Hacı Piri Mahallesi Koçkayası mevkiinde dağdan kopan büyük kaya parçaları İsmail Semerci ve Salim Akyıldız’a ait evlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Her iki evin yatak ve oturma odaları ile mutfağına düşen kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

Çorum'da iki evin üstüne dağdan kopan kayalar düştü

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