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Çorum'da iki katlı ev yandı

İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, yanarak kül oldu.

İHA | 16.03.2020 - 02:04..
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İskilip ilçesine bağlı Kuruçay köyü Akkil mezrasında Ömer ve Mehmet Sağlam’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Sağlam, ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Çorum'da iki katlı ev yandı

YANGIN, DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Çorum'da iki katlı ev yandı

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da iki katlı ev yandı

Çorum'da iki katlı ev yandı

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