Çorum'da inşaat asansörü düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

Çorum merkez Üçdutlar Mahallesinde, bir inşaattaki yük asansörü arızalanıp düştü. İçinde bulunan Orhan Çanaklı isimli işçi hayatını kaybetti. Aynı inşaatta çalışan Çanaklı'nın babası gözyaşlarını tutamazken, acılı adamı diğer işçiler ve çevredekiler sakinleştirdi.

40 METREDEN DÜŞTÜ

Üçdutlar Mahallesinde bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalanıp yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.

İŞÇİLERDEN BİRİ BALKONA ATLAYARAK KURTULDU

Bu sırada asansörde bulunan işçilerden Mustafa Özdemir, inşaat halindeki dairelerden birisinin balkonuna atlayarak yaralı olarak kurtulmayı başarırken, işçilerden Orhan Çanaklı asansörle birlikte yere düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 ekipleri arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede asansörle birlikte aşağı düşen Çanaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASIYLA AYNI İNŞAATTA ÇALIŞIYORDU

Baba gözyaşlarına boğuldu Kazanın meydana geldiği inşaatta oğluyla birlikte çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Çanaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cansız bedenine bakarak gözyaşı döken acılı babayı, vatandaşlar sakinleştirdi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Çanaklı’nın dört çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.