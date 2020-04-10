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Çorum'da Irak uyruklu kadını gasbeden 3 kişi yakalandı

Kadının evine girerek kurusıkı tabancayla tehdit edip 4 bin lirasını çalan hırsızlar, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

AA |
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Çorum'da Irak uyruklu kadını gasbeden 3 kişi yakalandı

Çorum'da yaşayan Irak uyruklu R.M.'nin (31) evine, geçtiğimiz haftalarda maskeli ve tabancalı iki kişi geldi.

Şüpheliler, çocukları ve erkek arkadaşının da evde bulunduğu sırada R.M.'yi tehdit edip 4 bin lirasını gasbederek kaçtı.

YAKALANAN HIRSIZLAR GÖZALTINA ALINDI

Kadının ihbarı üzerine üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan 29 güvenlik kamerası ve MOBESE kaydını inceledi.

Kimlikleri belirlenen Mücahit D. (24) ile Onur Ö. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da Irak uyruklu kadını gasbeden 3 kişi yakalandı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayda kullanılan iki kurusıkı tabancaya el konulurken şüphelilerin, olayı R.M.'nin arkadaşı Irak uyruklu A.A.M. (29) ile planladıkları belirtmesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'da Irak uyruklu kadını gasbeden 3 kişi yakalandı

Çorum'da Irak uyruklu kadını gasbeden 3 kişi yakalandı

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