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Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Polisin depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise savunması bir o kadar ilginç oldu.

İHA | 17.10.2019 - 16:05..
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Çorum'da kaçak sigara operasyonu yapıldı.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir depoya baskın düzenledi. Operasyona 'Duman' adı verildi.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara ve bin 170 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

"KALABALIK AİLEYİZ, TÜTÜNÜ BİZ KULLANIYORUZ"

B.B., D.B ve Y.B. gözaltına alındı. Sorgularında, "Kalabalık bir aileyiz, çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz.” diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

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