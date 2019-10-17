Çorum'da kaçak sigara operasyonu yapıldı.
Çorum'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı VİDEO
DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir depoya baskın düzenledi. Operasyona 'Duman' adı verildi.
KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara ve bin 170 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
"KALABALIK AİLEYİZ, TÜTÜNÜ BİZ KULLANIYORUZ"
B.B., D.B ve Y.B. gözaltına alındı. Sorgularında, "Kalabalık bir aileyiz, çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz.” diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.