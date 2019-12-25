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Çorum'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Çorum'da bir otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 25.12.2019 - 04:53..
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Çorum - Ortaköy kara yolunda , Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yeğeni Recep Uzuner itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan amca ve yeğen kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

YARALILAR MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yok araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

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