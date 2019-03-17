taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Çorum'da kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu

Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 17.03.2019 - 04:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sungurlu-Akçalı köy yolunun 3. Kilometresinde, Sungurlu’dan Akçalı Köyü istikametine giden M.N. (38) yönetimindeki 19 UB 428 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma uçtu.

Çorum'da kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.N. (36) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

55
Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

25
İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

2
Manchester United, Federasyon Kupası'nda elendi

Manchester United, Federasyon Kupası'nda elendi

2
Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

Pentagon'da Çin için casusuk yapan şahsa 15 yıl hapis

3
Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

3
Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir