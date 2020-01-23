Çorum'da kar temizleyen greyder devrildi: 1 ölü

PFDK, Vedat Muriç için ceza tayinine yer olmadığına dair karar açıkladı. Muriqi, Başakşehir maçında sahada olacak.

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Alkollü araç kullandı, 10 yıl trafikten men edildi

Ordu’da şehir merkezinde hızlı araç kullanan ve trafik ekiplerine 4. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu.