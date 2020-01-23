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Çorum'da kar temizleyen greyder devrildi: 1 ölü

Çorum'da, kar temizleme çalışması yapılan greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Kabinde sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

DHA | 23.01.2020 - 18:35..
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Çorum'da, Atçalı köyünde kar temizleme çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait greyder, eğimli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, greyderdeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı.

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan greyder operatörleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kümbet'in cansız bedeni, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -1


Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -2

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -3

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -4

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -5

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -6

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -7

Karla mücadele çalışmasında greyder devrildi: Muhtar öldü, 2 operatör yaralı -8

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