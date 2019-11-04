Çorum'da kavga: 1 ölü 1 yaralı

Çorum Çomar Barajı'ı çevresinde Erkan Ateş'le oturan Bekir Bozkurt, yanlarına gelen Hasan Ö. ve arkadaşları, birbirlerini yan bakmakla suçlayınca, tartışma çıktı.
SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hasan Ö., tabancayla Ateş ve Bozkurt'a ateş etti. İki kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüphelinin ise yanındaki grupla olay yerinden kaçtığı belirtildi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Merminin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Bekir Bozkurt, tedaviye alındığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kolundan yaralanıp Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erkan Ateş'in ise, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Hasan Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.