4,066 kez izlendi

1,468 kez izlendi

1,379 kez izlendi

1,462 kez izlendi

1,313 kez izlendi

1,317 kez izlendi

1,391 kez izlendi

1 Esnekliğinizi artıracak yoga pozları Esnekliğinizi artırmanın yollarını mı arıyorsunuz? Bu yoga pozlarını deneyin...

2 Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında Damal İlçesi'nde her yıl doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk silüeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koruma altına alındı.

3 Çorum'da kavga: 1 ölü 1 yaralı Yan bakma yüzünden çıkan kavgada Hasan Ö.'nün (38) tabancayla vurduğu Bekir Bozkurt (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Erkan Ateş (29), yaralandı.

4 İzmir'den acı haber: 1 şehit İzmir’de eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

5 Real Madrid-Galatasaray maçına Alman hakem Real Madrid-Galatasaray maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

6 Mardin'de musluğun içinden yılan çıktı Suyun rengi ve kokusu değişince tesisatçı çağıran çiftin, musluğundan çıkan yılan korkuttu.