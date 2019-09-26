Çorum'da kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Eşi Tuba Tokmak'la boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Musa Tokmak, pazartesi günü konuşmak için kayınpederi Fevzi Penpe’nin evine gitti.

KAPIYI KIRIP KAYINPEDERİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Sinirden cinnet getiren damat, eve girmek için kapıyı kırdı, ardından da kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışma ise kısa sürede büyüdü ve kavgaya döndü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe, kurtarılamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olaydan 3 gün sonra Ankara'da polise teslim olan Tokmak, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Susma hakkını kullanan Tokmak, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"CEHENNEMİ HAK EDELİM"

Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın, olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, 'Madem ki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim.' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.